Азад Рагимов Айдыну Сулейманлы: «Два спонсора уже есть. Мы будем поддерживать и беречь тебя»

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялась встреча министра Азада Рагимова с 14-летним азербайджанским шахматистом Айдыном Сулейманлы, сенсационно победившим на завершившемся на днях в Москве престижном турнире «Аэрофлот Опен».

Во встрече также участвовали вице-президент Международной федерации шахмат Махир Мамедов, отец и личный тренер шахматиста.

«Наша главная цель – признание Азербайджана как шахматной страны и попадание в десятку лучших в мировом рейтинге, - заявил Азад Рагимов. – Твоя победа, успех нашего 14-летнего шахматиста всех нас очень обрадовали. Мы гордимся тобой. Мы и после этого будем поддерживать и беречь тебя во имя твоего развития».

Министр сообщил, что после победы Айдына уже две компании заявили, что хотят быть его спонсорами. Помимо этого, минспорта и Федерация шахмат Азербайджана также будут оказывать всяческую поддержку.