Азад Рагимов Айдыну Сулейманлы: «Два спонсора уже есть. Мы будем поддерживать и беречь тебя»
Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялась встреча министра Азада Рагимова с 14-летним азербайджанским шахматистом Айдыном Сулейманлы, сенсационно победившим на завершившемся на днях в Москве престижном турнире «Аэрофлот Опен».
Во встрече также участвовали вице-президент Международной федерации шахмат Махир Мамедов, отец и личный тренер шахматиста.
«Наша главная цель – признание Азербайджана как шахматной страны и попадание в десятку лучших в мировом рейтинге, - заявил Азад Рагимов. – Твоя победа, успех нашего 14-летнего шахматиста всех нас очень обрадовали. Мы гордимся тобой. Мы и после этого будем поддерживать и беречь тебя во имя твоего развития».
Министр сообщил, что после победы Айдына уже две компании заявили, что хотят быть его спонсорами. Помимо этого, минспорта и Федерация шахмат Азербайджана также будут оказывать всяческую поддержку.
Юный шахматист поблагодарил Азада Рагимова, а также рассказал о своей победе, о соперниках и предстоящих планах. Он подчеркнул, что особо готовится к чемпионату Азербайджана, где хочет повторить свой московский успех.
В конце встречи министр и Махир Мамедов вручили талантливому шахматисту подарки. Еще раз напомним, что Айдын Сулейманлы - первый азербайджанский шахматист, сумевший победить на «Аэрофлот Опен». Кроме того, Айдын стал самым юным чемпионом за 18-летнюю историю соревнования. Со стартовым рейтингом 2474 изначально он был лишь 71-м среди 97 участников турнира. Во всех девяти турах ему противостояли соперники с рейтингом выше 2600. Наш шахматист одержал четыре победы и пять раз сыграл вничью, набрав 6,5 очка.