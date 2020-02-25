HTech Invest, являющийся резидентом Мингячевирского парка высоких технологий, с 2016 года при поддержке ACER - одного из лидирующих в мире производителей ИТ продукции наладил в Азербайджане производство десктопов, неттопов и моноблоков. Перед предприятием стояла сложная задача: необходимо было не просто удовлетворить растущие потребности рынка в данных товарах, но и выпустить качественную продукцию местного производства («Made in Azerbaijan»), а также реализовать и организовать ее экспорт в другие страны.

В декабре 2017-го года, в рамках 23-ей международной выставки “Bakutel” президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с продукцией компании HTech Invest. Руководство страны отнеслось к первым достижениям компании с большим одобрением и дало соответствующие указания для дальнейшего расширения и развития производства.