Недолгий мир: талибы возобновили военные действия в Афганистане

Движение "Талибан" объявило о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана. Об этом сообщил представитель движения Agence France-Presse.

Другие подробности пока не приводятся.

Власти Афганистана и талибы договорились о режиме снижения уровня насилия в стране, который вступил в силу в полночь с 21 на 22 февраля. По сообщению Reuters, снижение уровня насилия должно было продлиться семь дней.

Отметим, что 29 февраля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. Стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие".