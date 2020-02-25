По его словам, посольство Армении уже подало в суд на «Независимую газету», а также обратилось с жалобой в Генпрокуратуру России.

«Уже несколько дней, как посольство Армении в России, армянская диаспора и российские чиновники армянского происхождения организуют атаки на известное российское издание «Независимая газета». Причиной атак стала опубликованная в этом издании громкая статья нашего сотрудника Льва Аскерова о Сумгаитских событиях». Об этом говорится в обращении главы информационно-аналитического портала Haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева к азербайджанской общественности, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

«Впервые за 32 года в российских СМИ была опубликована вся правда о Сумгаитских событиях. Были представлены доказательства о непосредственном участии в этих событиях советского гражданина, этнического армянина Эдуарда Григоряна, а также открыто заявлено о том, что беспорядки были частью запланированной провокационной политики, направленной против Азербайджана. Армянская общественность и диаспора крайне обеспокоены. Но наши почему-то молчат. Где же друг Путина Ильхам Рагимов? Где наша диаспора, наши олигархи и миллиардеры? Почему они не поднимают свой голос?», - задается вопросом журналист.

Эйнулла Фатуллаев отметил, что его российские коллеги из «Независимой газеты» готовятся к серьезному бою.

«Уже на днях в Москве стартует судебный процесс, и мы превратим его в разоблачение Армении и армянских националистов. Поддержку в этом деле мы пока ощущаем только от юриста, бывшего сотрудника Генпрокуратуры СССР Аслана Исмаилова, который выступал гособвинителем в процессе по Сумгаитским событиям. Но я считаю, что должно быть мобилизовано все азербайджанское общество. И мы должны обратить этот судебный процесс против Армении!», - заявил Эйнулла Фатуллаев.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что обратился к Генпрокурору России с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии и религиозной нетерпимости. Причиной стала статья Льва Аскерова «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было», опубликованная в «Независимой газете». С аналогичной жалобой обратилась и общественная организация «Объединение армян России».