Ватикан рассекретил архивы Папы Римского Пия XII

Историки получили доступ к архивам, состоящим из более 20 тысяч документов, относящихся ко времени понтификата Пия XII (Эудженио Пачелли, 1876-1958), передает итальянское агентство АНСА.

Запись на просмотр документов, ранее помеченных грифом "секретно", уже закрыта до конца июня. По словам Папы Франциска, архивы Пия XII могут пролить свет на годы Второй мировой войны, а также прояснить роль Ватикана и Папы в отношениях с гитлеровской Германией. Среди архивов есть документы об отношениях с государствами Госсовета Ватикана, передает ТАСС.

По мнению секретаря по отношениям с государствами монсеньера Ричарда Галлахера, архивы помогут «продемонстрировать всю величину фигуры Пия XII как защитника принципов гуманности».

Пий XII является одной из самых противоречивых личностей в истории современного папства. Его обвиняют в пособничестве истреблению евреев нацистами, так как он не осуждал публично Холокост, поддерживая видимое политическое равновесие. Как утверждает Ватикан, благодаря такой позиции в отношении нацистской Германии и союзного ей итальянского правительства Бенито Муссолини понтифик спас тысячи евреев, пряча их также и за стенами Ватикана.