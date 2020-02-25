В Киеве задержали грузинских воров в законе

В Киеве задержаны два грузинских вора в законе: Коба Шемазашвили, известный в криминальных кругах как Коба Руставский, и Кахабер Орагвелидзе (Каха Тбилисский). Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает национальная полиция Украины.

1 марта Шемазашвили задержали в Дарницком районе Киева. Во время обыска у него изъяли оружие, патроны, а также заготовки для подделки документов.

С 2016 года вор в законе находился в международном розыске по линии Интерпола. Правоохранительные органы Испании подозревают его в создании преступной организации и заказном убийстве на территории Франции, его считают одним из «опекунов» воров в законе преступного мира Испании.

Последние несколько лет Шемазашвили избегал встречи с силовиками, меняя страны пребывания. Некоторое время он провел в Армении, используя фальшивый украинский паспорт. В 2016 году, как пишет агентство «Прайм Крайм», авторитет оказался в центре разборок армянских воров в законе и был лишен воровского титула.