Главы Евросоюза едут на границу Греции и Турции

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник отправится вместе с председателем Европарламента Давидом Сассоли и главой Евросовета Шарлем Мишелем на греческо-турецкую границу, где они встретятся с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Комментируя это заявление, официальный представитель ЕК Адальберт Янц объяснил, что руководители институтов ЕС направляются на границу Греции и Турции, где нарастает число прибывающих мигрантов, "чтобы ответить на срочные потребности в помощи" греческому правительству после открытия границы турецкими властями, сообщает Интерфакс.

"Может быть быстро мобилизована оперативная помощь Frontex (Европейского агентства пограничной и береговой охраны), как об этом просила Греция", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

По его словам, рассматривается также возможность финансовой поддержки Афин. В частности, Еврокомиссия совместно с хорватским председательством Совета ЕС работает над организацией министерских совещаний по специальным мерам помощи Греции.

Представитель ЕК отметил, что Еврокомиссия находится в "постоянном контакте с турецкими властями, в том числе на самом высоком уровне".

Отвечая на вопрос, предусматривает ли Еврокомиссия меры медицинского характера на случай распространения среди скоплений мигрантов коронавируса, представитель ЕК сказал, что "национальным санитарным властям, пограничникам и полиции надлежит контролировать ситуацию".