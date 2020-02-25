Экс-министра обороны Армении обвинили в масштабных хищениях

Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила бывшему министру обороны республики генерал-полковнику Сейрану Оганяну обвинение в растрате государственных средств примерно на $2 млн и взяла с него подписку о невыезде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.

"Согласно данным следствия, в 2010 году без соблюдения требований закона Минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО "Дзора ГЭС", дав добро на отчуждение имущества компании на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 646 400 000 драмов. Тем самым государству было нанесен ущерб на 1 046 400 000 драмов (примерно $2 млн)", - говорится в сообщении ССС.