Знаменитый писатель заразился коронавирусом

На прошлой неделе автор книги «Старик, читавший любовные романы» принял участие в литературном фестивале Correntes d'Escritas, который проходил в Португалии. После мероприятия он вместе с женой провел несколько дней в городе Хихон, а затем вернулся в Испанию, где у него обнаружили симптомы пневмонии, вызванной вирусом.

Отмечается, что заразившийся писатель доставлен в больницу. Его жена, поэтесса Кармен Яньес также находится под наблюдением врачей.

Среди других известных произведений Луиса Сепульведы — «Мама-кот», «История одной очень медленной улитки, или Как важно быть собой», «История пса по имени Верный» и «Невстречи». Кроме того, в 2002 году вышел его фильм «Нигде».