Над сыном принца Гарри и Меган Маркл нависла угроза похищения

Бывший охранник принцессы Дианы предупредил об угрозе похищения, которая нависла над Арчи Харрисоном — сыном британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кен Уарфе (Ken Wharfe), бывший сотрудник лондонской полиции, отвечавший за охрану принцессы Дианы, дал интервью телепрограмме Good Morning Britain. Он считает, что существует серьезная опасность похищения Арчи на фоне шумихи, вызванной отказом его родителей от королевских привилегий.

По его словам, королеве Елизавете II и отцу принца Гарри, принцу Чарльзу, следует задуматься о финансировании охраны Гарри и Меган из собственных средств. По его словам, это не будет беспрецедентным шагом, поскольку королева субсидирует охрану дочерей опального принца Эндрю, принцесс Беатрисы и Евгении.

Бывший охранник также добавил, что безопасность Гарри и Меган не следует доверять частным фирмам. Он связал гибель принцессы Дианы с тем, что ее перестала охранять полиция. «Мы знаем, что случилось с Дианой в 1997 году, из-за того, что ей тогда не выделили достаточной охраны», — заметил он.