Делегация США прибыла в Анкару обсудить Сирию
Постпред США при ООН Келли Крафт и спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри прибыли во вторник в Анкару, сообщает Anadolu.
Самолет с американской делегацией приземлился в столичном аэропорту "Эсенбога" в 16.10 по местному времени.
В повестке дня турецко-американских переговоров - гуманитарный кризис, сопряженный с действиями режима Башара Асада в регионе.
В программу визита американской делегации включены встречи с представителями ООН и гражданского общества Турции, а также поездка в приграничную с Идлибом провинцию Хатай.