Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:09

«США капитулировали», - так оценил подписанное в субботу, 29 февраля, в Дохе мирное соглашение между Вашингтоном и талибами глава иранской дипломатии Джавад Зариф. В очередной раз решение администрации Дональда Трампа вызывает волну критики со стороны «прогрессивной международной общественности». Осуждают много, с энтузиазмом и, что называется, «в охотку», обвиняя американского президента во всех смертных грехах – от того, что он «подписал соглашение с террористами» до прямых обвинений в «сдаче Афганистана талибам».

Естественно, не обходится и без тех, кто из «добрых» личных побуждений громко кричит о «капитуляции США», как это сделал глава иранской дипломатии, причем – он далеко не одинок. Ну и, как водится, не обошлось без «предвестников апокалипсиса», кинувшихся уверять почтенную публику, что вот сейчас-то в Афганистане и начнется кровавый кошмар. Впрочем, что-то подобное они кричат всякий раз, когда Трамп выступает с очередной внешнеполитической инициативой, достаточно вспомнить, что говорилось и обещалось после того, как американский президент объявлял выход из ядерной сделки с Ираном, признавал Иерусалим столицей Израиля, начинал торговую войну с КНР, выдвигал «сделку века» или, как сейчас, подписал соглашение с "Талибаном". Ни в коем случае не хочу выступать в роли адвоката Дональда Трампа, он и сам себя может защитить, да так, что всему миру мало не покажется. Нет, разговор сейчас о другом. И об Афганистане, и о здравом смысле – ну, и немного нелицеприятных версий, куда же в таком разговоре без этого. Сначала, разумеется, о соглашении американцев с талибами. Судя по тому, как кампания осуждения произошедшего в Дохе набирает обороты – страстно обсасывать произошедшее будут долго, более того, с каждым днем количество «экспертов» по данному вопросу будет множится в том же количестве и с той же скоростью, как это происходит у кроликов. Итак, главная претензия заключается в том, что соглашение с "Талибаном" не предусматривает гарантий прекращения кровопролития и установления мира в Афганистане.

И действительно, в сухом остатке все содержание этого документа включает в себя четыре пункта. А именно: 14-месячный график вывода всех войск США и НАТО из Афганистана; гарантии со стороны талибов, что афганская земля не будет использоваться в качестве плацдарма для деятельности международных террористических группировок, угрожающих безопасности США; начало внутриафганских переговоров к 10 марта; постоянное и всеобъемлющее сокращение уровня насилия в Афганистане. С американской точки зрения этот документ читается следующим образом: «Свою задачу – ликвидацию для Америки угроз, исходящих из Афганистана – мы выполнили, наше присутствие здесь больше не имеет смысла. Мы оказали вам значительную помощь, в том числе – и в создании альтернативных талибам правительственной армии и сил охраны правопорядка, дальше вы уж как-нибудь сами». Причем, график ухода американцами составлен так, что они не бросают все вдруг и сразу, более того – они оставили за собой право, в случае необходимости, подкорректировать развитие событий в нужном направлении, если потребуется – то и военным путем, высокоточных боеприпасов у них для этого с избытком. Примечательно, что первым кричать о том, что Трамп сдал Афганистан начал президент Ашраф Гани, причем, сделал это именно тогда, когда чернила под соглашением, подписанным в катарской столице, еще просохнуть не успели. Дело в том, что в качестве меры укрепления взаимного доверия некоторое время назад американцы договорились с талибами о взаимном обмене пленными: пять тысяч, содержащихся в афганских тюрьмах – на тысячу, находящихся у талибов. И, это важно, согласовали данный вопрос с Кабулом, рассчитывая, что это повысит его авторитет в глазах противника.

На брифинге 1 марта Ашраф Гани встал в позу и заявил, что нет никаких таких договоренностей, и Кабул не считает себя обязанным выполнять это обязательство, высокопарно добавив, что это – «право и воля народа Афганистана», очевидно, подразумевая под «народом» себя и свой клан. Кормившийся без малого два десятилетия с рук США политик решил показать свою независимость и самостоятельность? Что ж, бывает. Пытается шантажировать американцев, демонстрируя, что способен сорвать договоренности? Вполне вероятно. То, что это реально может спровоцировать новый конфликт – его совершенно не пугает. Воистину, местные политические элиты для собственной страны куда страшнее иностранных интервентов, не мною замечено и не в этом веке. Главный парадокс в критике соглашения США с "Талибаном" заключается, на мой взгляд, в следующем: те, кто больше всех поносил американцев за вторжение в Афганистан – те сейчас больше всех Вашингтон и полощут. В пылу обличительного задора явно выпадая из существующей реальности в некую альтернативную. Судите сами, чего стоят хотя бы гневные реплики о том, что Вашингтон, дескать, «сел за стол переговоров с террористами». И звучат они из столицы той страны, которая совсем недавно этих «террористов» принимала у себя, представляя их визит как выдающееся событие и успех усилий этой страны по урегулированию ситуации в Афганистане. Талибы гостеприимство северного соседа не оценили и в качестве коспонсора переговорного процесса рассматривать его отказались, предпочтя договариваться с американцами, китайцами и узбеками. Обидно, конечно. Еще и потому, что уход США из Афганистана означает рост хлопот для этой страны в Центральной Азии, гарантом военно-политической стабильности которой она себя регулярно самоназначает.