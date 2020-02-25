Первый случай заражения коронавирусом в Саудовской Аравии
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Саудовской Аравии. Об этом, как передает Саудовское агентство печати, объявило в понедельник Министерство здравоохранения королевства, передает ТАСС.
"Лабораторные исследования подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом у саудовского подданного, прибывшего из Ирана через Бахрейн", - указали в ведомстве.
В настоящее время заболевший помещен на карантин в одном из медицинских учреждений, где он находится под наблюдением врачей. В ведомстве также сообщили, что уже идентифицированы все, с кем контактировал заразившийся саудовец. У них также взяты анализы, о результатах будет объявлено позже.