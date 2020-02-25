Власти Таджикистана запретили въезд для граждан 35 государств в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель главы агентства гражданской авиации республики Азиз Набизода, передает РИА Новости.

В частности, границу закрыли для граждан таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Сингапур, Австралия, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Таиланд, Непал, Шри-Ланка, Индия, Финляндия, Италия, Британия, Испания, Швеция, Бельгия, Израиль, Австрия, Хорватия, Швейцария, США, Канада, ОАЭ, Египет, Иран, Ливан, Кувейт, Бахрейн, Оман, Афганистан, Ирак и Алжир.

Агентство попросило местные и зарубежные авиакомпании не брать на борт граждан этих стран, а также не продавать им билеты в Таджикистан. Запрет касается и транзитных рейсов. Прилетевших в страну иностранцев из названных государств будут возвращать обратно.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса свыше 89 тысяч человек. Из них более трех тысяч скончались, а 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы в 70 странах мира.