В Сирию отправился еще один корабль российского ВМФ

Большой десантный корабль ВМФ России «Новочеркасск» прошел Босфор и проследовал в Средиземное море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные информационные порталы.

По их данным, судно следует в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. Отмечается, что корабль шел сильно нагруженным.

СМИ уточняют, что БДК «Новочеркасск» проходил проливы под пристальным вниманием сопровождавших его двух катеров береговой охраны Турции.

Отметим, что с 28 февраля это уже четвертый боевой корабль ВМФ РФ, который направляется в Сирию. Тогда стало известно, что через Босфор в Средиземное море по пути в Сирию проследовали фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные ракетным комплексом «Калибр-НК», а также БДК «Орск».