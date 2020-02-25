Накануне Супервторника: день, от которого зависит, кто станет соперником Трампа наш комментарий
3 марта американцы в 14 штатах и одной территории (Американское Самоа) проголосуют за кандидатов в президенты от Демократической партии. Поскольку в один день разыгрывается треть мест на предстоящий в июле съезд демократов, где будет номинирован кандидат-победитель, этот вторник называют исключительным - Super.
Чтобы понять масштабы того, что произойдет, достаточно простых цифр. Пока первичный отбор, праймериз, прошел в четырех штатах. На весах было 155 мест делегатов. 60 из них достались Сандерсу, 53 Байдену, 26 Буттиджичу, 8 - Уоррен, 7 - Клобушар. А во вторник разыграют 1357 мест, среди которых только в Калифорнии 415 и в Техасе 228. Кто соберет наилучший урожай, тот застолбит за собой место фаворита гонки. Всего для президентской номинации нужно получить 1991 место.
Повышенный интерес к Супервторнику продиктован еще рядом обстоятельств. Во-первых, важно, сможет ли закрепить свой успех Берни Сандерс, который пока выглядит наиболее убедительным претендентом на партийную номинацию, хотя в партии это многих не радует. Он лидирует в общенациональных опросах, у него лучшие результаты на данный момент, очень организованная и полная энтузиазма команда. Кроме того, сенатор из Вермонта опережает всех конкурентов по собранным на компанию средствам. Только за февраль его предвыборный фонд пополнился на 46,5 миллиона долларов, в то время как Джо Байден собрал лишь 18 миллионов.
Шансы вице-президента вернуть себе лидерство в гонке снова немного подросли после его победы в Южной Каролине. После четвертого места в Айове и пятого в Нью-Гемпшире многие поставили на Байдене крест. Чтобы реабилитироваться, он максимально выложился в Южной Каролине, где пользуется немалой поддержкой цветных избирателей, которые видят в нем продолжателя дела Обамы. Но при этом Джо Байден почти не вел работу в штатах, где пройдет Супервторник, и это может дорого ему обойтись. Так, по количеству рекламы здесь Сандерс опережает его в семь раз, а Майкл Блумберг – в сто раз. У Байдена лишь один штаб, работающий на его переизбрание, в Калифорнии и четыре в Техасе. У Блумберга 24 офиса в Калифорнии и 19 в Техасе.
Именно с Супервторника стартует в гонке бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, пропустивший отбор в первых четырех штатах. Он неудачно поучаствовал в кандидатских дебатах, но его рекламное присутствие просто тотальное. Еще бы, потрачено полмиллиарда долларов. Пока другие ищут спонсоров, мультимиллиардер просто выписывает чек. Конкуренты обвиняют его в том, что он хочет купить себе место в финале президентской гонки, но воспрепятствовать ему никто в этом не может.
Насколько это сработает – еще один очень интересный вопрос, на который даст ответ Супервторник. Впрочем, по опросам Блумберг пока отстает и от Сандерса, и от Байдена. А сход с дистанции другого кандидата-миллиардера, Тома Стейера, потратившего около ста миллионов долларов, показывает, что связь между деньгами и успехом у избирателей далеко не прямая.
Пока шансы Берни Сандерса выглядят получше, чем у прочих кандидатов, но, парадоксальным образом, испортить его перспективы может решение Пита Буттиджича, накануне снявшегося с гонки. Голоса бывшего мэра, сумевшего завоевать немалую популярность и даже выиграть в одном из штатов, достанутся в первую очередь умеренным кандидатам – Байдену и Блумбергу. Кроме того, на демократических праймериз работает правило 15%: те кандидаты, которые не смогли набрать такое количество голосов, не участвуют в распределении делегатов. Выход Буттиджича из борьбы повышает шансы умеренных на преодоление этого барьера, а, значит, Сандерсу достанется меньше.
Говорят, шансы на то, что к моменту проведения в июле съезда Демократической партии может сложиться уникальная ситуация, когда никто из претендентов не сможет выполнить квалификационную норму в 1991 делегата, и тогда решение по кандидатуре придется принимать непосредственно на съезде, и далеко не факт, что его получит тот, что пришел первым в гонке. Сандерса, повторим, в партии не любят за зашкаливающую левизну. Чем пока демократы не устают поражать в этой кампании, так это умением создавать хаос на ровном месте.