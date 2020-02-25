Леонид Швец, автор haqqin.az 00:27

3 марта американцы в 14 штатах и одной территории (Американское Самоа) проголосуют за кандидатов в президенты от Демократической партии. Поскольку в один день разыгрывается треть мест на предстоящий в июле съезд демократов, где будет номинирован кандидат-победитель, этот вторник называют исключительным - Super. Чтобы понять масштабы того, что произойдет, достаточно простых цифр. Пока первичный отбор, праймериз, прошел в четырех штатах. На весах было 155 мест делегатов. 60 из них достались Сандерсу, 53 Байдену, 26 Буттиджичу, 8 - Уоррен, 7 - Клобушар. А во вторник разыграют 1357 мест, среди которых только в Калифорнии 415 и в Техасе 228. Кто соберет наилучший урожай, тот застолбит за собой место фаворита гонки. Всего для президентской номинации нужно получить 1991 место.

Повышенный интерес к Супервторнику продиктован еще рядом обстоятельств. Во-первых, важно, сможет ли закрепить свой успех Берни Сандерс, который пока выглядит наиболее убедительным претендентом на партийную номинацию, хотя в партии это многих не радует. Он лидирует в общенациональных опросах, у него лучшие результаты на данный момент, очень организованная и полная энтузиазма команда. Кроме того, сенатор из Вермонта опережает всех конкурентов по собранным на компанию средствам. Только за февраль его предвыборный фонд пополнился на 46,5 миллиона долларов, в то время как Джо Байден собрал лишь 18 миллионов. Шансы вице-президента вернуть себе лидерство в гонке снова немного подросли после его победы в Южной Каролине. После четвертого места в Айове и пятого в Нью-Гемпшире многие поставили на Байдене крест. Чтобы реабилитироваться, он максимально выложился в Южной Каролине, где пользуется немалой поддержкой цветных избирателей, которые видят в нем продолжателя дела Обамы. Но при этом Джо Байден почти не вел работу в штатах, где пройдет Супервторник, и это может дорого ему обойтись. Так, по количеству рекламы здесь Сандерс опережает его в семь раз, а Майкл Блумберг – в сто раз. У Байдена лишь один штаб, работающий на его переизбрание, в Калифорнии и четыре в Техасе. У Блумберга 24 офиса в Калифорнии и 19 в Техасе. Именно с Супервторника стартует в гонке бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, пропустивший отбор в первых четырех штатах. Он неудачно поучаствовал в кандидатских дебатах, но его рекламное присутствие просто тотальное. Еще бы, потрачено полмиллиарда долларов. Пока другие ищут спонсоров, мультимиллиардер просто выписывает чек. Конкуренты обвиняют его в том, что он хочет купить себе место в финале президентской гонки, но воспрепятствовать ему никто в этом не может.