Вице-президент ПА ОБСЕ в защиту «Независимой газеты»
Сегодня вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев выступил в защиту российской «Независимой газеты». Как сообщает haqqin.az, об этом он написал на своей странице в Твиттере.
Судебный иск посольства Армении в РФ против @nezavisimaya_g вызван паническим замешательством армянского лобби в связи с публикацией разоблачающей статьи о Сумгаитских событиях 1988 г. Общественность Азербайджана поддерживает вклад "НГ" в торжество исторической справедливости.— Azay Guliyev (@AzayGuliyev) March 2, 2020
Напомним, что известное российское издание опубликовало громкую статью журналиста haqqin.az Льва Аскерова «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было». После этого посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что обратился к Генпрокурору России с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии и религиозной нетерпимости. С аналогичной жалобой обратилась и общественная организация «Объединение армян России».