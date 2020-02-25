В Идлибе погиб еще один турецкий военный

Один турецкий военный погиб и один получил ранения при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе, говорится в сообщении Минобороны Турции.

"В результате артиллерийского обстрела 2 марта силами сирийского режима один наш боевой товарищ был убит и один ранен. Цели (сирийской армии), обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты интенсивному обстрелу с помощью наших средств огневой поддержки и уничтожены", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.