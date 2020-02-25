Расим Агаев, автор haqqin.az 02:09

Спешу поздравить всех азербайджанцев мира с удивительной новостью: армяне собираются посадить за решетку популярнейшую московскую «Независимую газету», а заодно и всех тех, кто так или иначе связан с публикацией статьи «Сумгаитская трагедия».

Не будем останавливаться на содержании упомянутого газетного материала. И без того каждому жителю Азербайджана, а также Армении ясно о чем речь идет. Я же решил взяться за перо по данному поводу в связи с тем, что армянская сторона яростно взревела, запротестовала словно бы впервые услышала это всем известное названье – «Сумгаит». Город этот до того как Эдуард Григорян со своими дружками устроил погромы и изнасиловал нескольких своих соотечественниц был известен как Комсомольск на Каспии и славен был именно молодежными традициями: фестивалями, дружескими встречами, многонациональным характером населения. Тогда это называлось интернациональной особенностью. Не знаю как другим, но лично мне всегда нравились именно такие советские города, в них гражданин любой национальности чувствовал себя именно советским человеком. Первый раз веру в это мое наблюдение поколебал мой московский коллега из тбилисских армян некто Артур Геворкян. «А что в том хорошего. Город как и человек должен иметь свою национальность». - Ты прав, если иметь ввиду исключительно города Армении, - ответствовал я. - Весь остальной мир движется в ином направлении.

И все же я далек от мысли утверждать, что ближайшая история подтвердила мое видение преимуществ многонационального бытия городов на территории бывшего СССР. Все как раз выглядит совсем наоборот. Утешением мне может послужить тот факт, что ни в Америке, ни в Европе пока ни собирается воспользоваться печальным опытом СССР разменявшего с помощью армянства совместное проживание людей разных национальностей на общество оголтелых националистов. В связи с этими раздумьями вспоминается мне разговор нескольких директоров заводов из соседних закавказских заводов, принимавших участие на традиционном обмене производственным опытом в Баку. Прислушавшись к русской речи явно многонациональной публики в ресторане гость из Грузии, как мне показалось, с некоторой долей зависти заметил: «У вас везде говорят по-русски. Это, конечно, странно, но тем не менее приятно». «А вот у нас, можно сказать, 99 процентов жителей говорят на армянском», - продолжил тему гость из Еревана. «Возвращайтесь как можно быстрее в вашу столицу и тогда население его на все 100 процентов станет армянским», - не без злости отпарировал тбилисец. Многое пришлось повидать нам азербайджанцам в последующем, и вот спустя почти три десятилетия после того как последний азербайджанец покинул Ереван, армянский дипломат в Москве намерен привлечь к судебной ответственности популярнейшую «Независимую газету», его редактора и других газетчиков за публикацию статьи «Сумгаитская трагедия. С чего начиналась и как это было». Доберутся армянские мстители наверное и до автора статьи Льва Аскерова, а там недолго и меня, Расима Агаева привлечь к ответственности – установят, что я с Левой дружен аж с детских лет, не раз писал об армянском заговоре не только против Азербайджана, но прежде всего и главным образом против России. Судите сами: идею перестройки подбросили Горбачеву американцы, они же поддержали немедленно агрессивные притязания армянства на исконные территории Азербайджана.