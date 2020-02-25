Жеребьевка Лиги наций: кто достанется Азербайджану и есть ли шанс попасть на ЧМ-2022?

Если в прошлой Лиге наций все 16 победителей групп обеспечивали себе участие в стыковых матчах за право сыграть на Евро-2020, то на этот раз за путевку на чемпионат мира-2022 смогут побороться лишь две команды. Какие это будут сборные? И есть ли у сборной Азербайджана хотя бы теоретический шанс попасть в стыки ЧМ-2022 через Лигу наций?

Наша команда получит по одному сопернику из этих трех корзин. По итогам двухкругового турнира победители групп в Лиге «С» получат право в следующем цикле Лиги наций выступать в Лиге «B». При этом из Лиги «С» в слабейшую Лигу «D» вылетят лишь две команды. Они будут определены в марте 2022 года в стыковых матчах между сборными, занявшими в своих группах 4-е места.

Сборная Азербайджана на этот раз будет выступать в Лиге «С». При жеребьевке наша команда будет находиться в последней четвертой корзине вместе с Арменией, Казахстаном и Молдовой. То есть с этими сборными мы в одну группу точно не попадем.

В европейском отборе на чемпионат мира в Катаре сборные будут поделены на 10 групп. Их победители напрямую попадут на ЧМ. 10 сборных, которые займут 2-е места, сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся две команды из Лиги наций. 12 сборных проведут два раунда плей-офф и определят три сборные, которые поедут на ЧМ-2022. Всего от Европы в Катар попадут 13 команд.

И вновь возвращаемся к вопросу о том, какие сборные из Лиги наций смогут попасть в стыки за право сыграть на ЧМ-2022? Сайт УЕФА отвечает на этот вопрос так: «Два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира) из числа тех, кто не пробился на ЧМ-2022 напрямую или не попал в стыковые матчи».

Если речь действительно идет лишь о победителях групп, то у сборной Азербайджана, если она выиграет свою группу в Лиге «С», есть теоретический шанс сыграть в стыках ЧМ-2022. Для этого нужно, чтобы все победители групп в Лигах «А» и «B» заняли бы в отборочном турнире 1-2-е места, а также, чтобы у сборной Азербайджана был как минимум второй показатель среди победителей групп в Лиге «С».

Но за не совсем четкой формулировкой УЕФА может скрываться и другой вариант распределения двух заветных путевок. Он более справедливый, но, увы, не оставляющий сборной Азербайджана даже теоретических шансов попасть в стыки через Лигу наций.

Данный вариант подразумевает: если победители групп в Лиге «А» попали на ЧМ или в стыки через отбор, то в Лиге наций путевки в стыки могут получить сборные, занявшие 2-е места, и т.д. При таком раскладе на попадание в стыки через Лигу наций могут рассчитывать лишь сборные Лиги «А» и, если очень повезет, Лиги «B».