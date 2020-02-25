Эрдоган: Анкара потратила на беженцев более $40 миллиардов, а Евросоюз...

Страны Европейского союза не выполнили всех условий соглашения по урегулированию миграционного кризиса, достигнутого на саммите ЕС-Турция 18 марта 2016 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Анкаре.

Эрдоган подчеркнул, что страны Евросоюза и все мировое сообщество не осознают масштабность вызовов, с которыми столкнулась Турция, открывшая двери для более чем четырех миллионов беженцев. «Я заявлял ранее, что если в ЕС не возьмут на себя часть ответственности по справедливому распределению нагрузки за беженцев, то Турция будет вынуждена открыть границы для мигрантов, желающих покинуть пределы страны», - напомнил турецкий лидер, подчеркнув при этом, что Анкара неукоснительно соблюдала все пункты мартовских договоренностей 2016 года.

Президент Турции обвинил Евросоюз в политике двойных стандартов в миграционной сфере: «В ЕС и сегодня пытаются обвинять Турцию в неких ошибках в миграционной сфере. Почему Анкара должна нести на себе всю ношу противодействия нелегальной миграции? Как же обещания о справедливом распределении нагрузки? Мы потратили на поддержку беженцев более 40 миллиардов долларов, тогда как в ЕС так и не выделили обещанные за год шесть миллиардов евро на поддержку сирийцев в Турции», - сказал политик.

Эрдоган сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель он открыто заявил, что Анкара не нуждается более в шести миллиардах евро.

«Нам не нужны ваши средства, которые с самого начала планировалось направлять не правительству Турции, а организациям гражданского общества. Страна, потратившая на помощь обездоленным 40 миллиардов, найдет в себе силы покрыть и остальные расходы. Никто не вправе играть с чувствами Турции», - сказал Эрдоган.