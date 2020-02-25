Нетаньяху о выборах: "Знаменательная победа в жизни"

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о самой знаменательной победе в его жизни, передает NEWSru.co.il.

"Мы победили вопреки всему. Против нас действовали гигантские силы. По нам уже справили панихиду, но я полагался на народ Израиля, я ездил по стране из конца в конец и видел, что нас поддерживают. Народ поддерживает нас, так как понимает, что мы принесли лучшее десятилетие в истории государства", - заявил Нетаньяху, выступая перед своими стронниками.

Премьер-министр добавил, что намерен создать правительство национального лагеря, подчеркнул: "Пришло время залечить раны общества, пришло время примирения".

Согласно данным ЦИК, после подсчета 28,22% голосов избирателей (почти 40% от поданных бюллетеней) партия Нетаньяху "Ликуд" набирает 29,06%, "Кахоль Лаван" – 23,26%.