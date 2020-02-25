В школах Азербайджана отложили выпускные экзамены

Запланированные на 9 марта выпускные экзамены в средних общеобразовательных школах Гянджи, Ленкорани, Шеки, Сумгаита и 23 районов республики отложены, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Экзамены отложены в соответствии с неотложными мерами, осуществляемыми для предотвращения угрозы распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19), предотвращения случаев заражения, повышения эффективности соответствующих профилактических мероприятий в этой сфере.

Экзамены должны были пройти в городах Гянджа, Ленкорань, Шеки, Сумгаит, в Абшеронском, Агдамском, Агстафинском, Агсуинском, Бардинском, Билясуварском, Гёкгёльском, Имишлинском, Кюрдамирском, Лерикском, Огузском, Газахском, Габалинском, Саатлинском, Сабирабадском, Самухском, Шабранском, Шамахинском, Тертерском, Товузском, Хачмазском, Евлахском и Зардабском районах.

Новая дата экзаменов будет объявлена за неделю до дня их проведения.

Напомним, вчера оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны учебно-воспитательного процесса и связанных с ним мероприятий до 9 марта (первый учебный день назначен на 10 марта). Министерству образования и соответствующим органам исполнительной власти Азербайджана, в подчинении которых находятся учебные заведения, предписано за этот период продолжить медико-профилактические и дезинфекционные работы.