Премьер Британии представит план по борьбе с коронавирусом

Правительство Британии готовится дать скоординированный отпор эпидемии коронавируса, которым в стране заразились уже 40 человек.

План по борьбе с заболеванием во вторник представит премьер Борис Джонсон совместно с главврачом Англии Крисом Уитти и старшим советником по вопросам науки сэром Патриком Вэллансом.

Как ожидается, план обеспечит «способность правительства быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам», так как в Лондоне готовятся к дальнейшему распространению вируса.

«Если вирус распространится, мы будем готовы предпринять все необходимые шаги для его сдерживания и защиты наиболее уязвимых людей», — гласит заявление Джонсона.

В частности, британские власти намерены выделить средства на информационную кампанию и создать правительственный центр управления, а также назначить в каждом министерстве ответственного по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, премьер призвал соблюдать основные меры гигиены, в том числе тщательно мыть руки с мылом долгое время, — «сколько требуется для того, чтобы дважды спеть «С днем рождения тебя».