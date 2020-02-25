В России заявили о шести случаях коронавируса

В России, по последним данным Роспотребнадзора, насчитывается шесть подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает Интерфакс.

Это двое граждан Китая, выписанных с выздоровлением в середине февраля. Три случая - россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess и находящиеся под карантином в Казани. Еще об одном случае стало известно 2 марта: это россиянин, вернувшийся из Италии, говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с Covid-19 в России.

В ведомстве напомнили, что во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарных и переносных тепловизоров, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.