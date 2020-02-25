У Папы Римского нет коронавируса
Папа Римский Франциск прошел тест на коронавирус нового вида, его результаты оказались отрицательными. Об этом сообщает Reuters.
Представители Святого престола пока не комментируют данную информацию.
На прошлой неделе из-за недомогания 83-летний понтифик отказался от участия в ряде мероприятий. Этот факт на фоне распространения коронавируса породил ряд медийных спекуляций. В конце прошлой недели на портале MCM News появилась публикация о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы Римского и карантине в папском городе-государстве. В ватиканской пресс-службе назвали эту информацию недостоверной.