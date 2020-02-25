Apple выплатит до $500 миллионов за намеренное замедление старых iPhone

Корпорация Apple согласилась заплатить от 310 до 500 миллионов долларов компенсации по коллективному иску о намеренном замедлении работы старых айфонов. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на судебные документы.

Истцы заявляли, что их телефоны стали работать медленнее после обновления операционной системы. Из-за этого у них создалось превратное впечатление, что телефоны нуждаются в замене. Apple отрицала вину, но согласилась на выплату компенсаций, чтобы избежать дальнейших судебных издержек, пишет Reuters.