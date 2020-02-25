Часть вузов Грузии в связи с коронавирусом рассматривает возможность перейти на дистанционный метод обучения. Университет бизнеса и технологий одним из первых выразил готовность поддержать эту инициативу.

В вузе сообщили, что "приняли решение в случае необходимости задействовать гибридную модель дистанционного обучения".

В свою очередь, руководитель администрации Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили Лаша Сагинадзе также отметил, что у вуза есть техническая возможность заменить стандартный учебный процесс на дистанционное обучение. "У нас есть специальная система, которая функционирует много лет", - приводит его слова Спутник-Грузия.

В Грузии из-за распространения коронавируса приняли решение перенести учебно-воспитательный процесс в детских садах, школах и вузах.