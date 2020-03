Напомним, что начиная с 2015 года, под руководством археолога-исследователя колледжа Брасенос Оксфордского Университета Пола Вордсворта, в городе Барда, на территориях Гаратепе и Торпаггала проводились ежегодные археологические работы с участием представителей Оксфордского и Эдинбургского университетов, Университета Пенсильвании США, Дублинского университета Ирландии, Галле-Виттенбергского университета Германии, Копенгагенского университета Дании, Тбилисского государственного университета Грузии, а также от таких организаций, как Фонд исламского искусства Дорис Дюк США (Doris Duke Foundation for Islamic Art, USA), Йоркский археологический трест (York Archaeological Trust) и «Наследие без границ» (Heritage Without Borders) Британии, Американского исследовательского центра в Софии (American Research Center in Sofia Foundation).

В составе экспедиции работали сотрудник Музея истории Азербайджана, преподаватель исторического факультета Бакинского государственного университета и два студента исторического факультета БГУ. Всего в раскопках и исследованиях приняли участие 24 археолога.

Фрагменты материально-культурных образцов, обнаруженных во время археологических раскопок в Барде, в марте 2018 и апреле 2019 гг. были частично отправлены в Оксфордский университет для проведения научно-лабораторных исследовательских работ. На территории местности Бардинского района под названием Гаратепе было выявлено поселение, относящееся к V-VI векам.

Отметим, что территория Гаратепе впервые стала объектом научного изучения в рамках проекта Бардинского археологического исследования. Часть материала, найденного при раскопках, была также подвергнута радиоуглеродному анализу, установившему, что артефакты эти датируются концом V- началом VI вв. Раскопки в Гаратепе стали серьезным шагом к изучению сельской жизни поселения в период раннего Средневековья.

