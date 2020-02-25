В Азербайджане приостановлены все футбольные соревнования среди детей и юношей

АФФА отменила проведение всех матчей в детских и юношеских футбольных лигах до 10 марта.

Приостановлены соревнования в лигах U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 среди мальчиков и юношей, а также в лигах U-11, U-13 и U-16 среди девочек. Также не будут проводиться матчи Coca-Cola Məktəbli kuboku.

Как известно, вчера в Азербайджане из-за опасности распространения коронавируса до 10 марта были отменены занятия во всех учебных заведениях.