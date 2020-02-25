Берлин предупреждает: для беженцев путь в Евросоюз закрыт
Для беженцев, которые стекаются к турецко-греческой границе, путь в Евросоюз закрыт. Об этом сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, конечно, не соответствует действительности", - цитирует Зайберта Дойче велле.
На вопрос, справедливо ли сделанное после недавнего миграционного кризиса высказывание канцлера Ангелы Меркель о том, что 2015 год не должен повториться, представитель германского правительства ответил утвердительно.
В понедельник Меркель провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором тот потребовал "распределения нагрузки" в ситуации с беженцами. По данным из его администрации, Турция призывает к "справедливому распределению нагрузки и ответственности по отношению к мигрантам" между Турцией и ЕС.
Меркель, выступая в Берлине, назвала неприемлемым открытие границы Турцией для беженцев в направлении ЕС.