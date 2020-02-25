Берлин предупреждает: для беженцев путь в Евросоюз закрыт

Для беженцев, которые стекаются к турецко-греческой границе, путь в Евросоюз закрыт. Об этом сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, конечно, не соответствует действительности", - цитирует Зайберта Дойче велле.