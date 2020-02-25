Россия запретила въезд карабахским сепаратистам

Власти России приняли решение об ограничении въезда в страну на пять лет для «экс-министра иностранных дел» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляна и экс-командующего армией карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна. Об этом сообщила газета «Грапарак» со ссылкой на собственные источники.

«Мы получили эти сведения вчера поздно вечером, из-за позднего времени не смогли получить его официального подтверждения или опровержения. ...Мы послали письменный запрос, как только получим информацию, опубликуем ее», - отметило армянской издание.