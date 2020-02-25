Специальная кампания Renessans Palace к Новрузу: «Премиальная весна»
Сданный для проживания в сентябре прошлого года крупнейший в Баку жилой комплекс Renessans Palace со 2 марта представил своим клиентам специальную кампанию «Премиальная весна», посвященную празднику Новруз.
Каждый, кто приобрел квартиру в Renessans Palace с 1 марта по 1 апреля в рамках кампании «Премиальная весна», получит в подарок персональный ремонт квартиры по вкусу клиента или же парковочное место. Эта кампания - настоящая возможность для желающих приобрести премиальную квартиру. Кто хочет пережить прекрасные моменты этой весны в новой квартире, может воспользоваться специальными подарками от Renessans Palace.
Renessans Palace, построенный согласно всем требованиям качества, инфраструктуры, услуги и другим параметрам премиум-класса, состоит из четырех корпусов, 20 подъездов и 1084 квартир. Высота квартир выше стандартных размеров и достигает 3,35 метров. На каждом этаже не более четырех квартир, в каждом подъезде для удобства жителей функционируют три скоростных лифта марки Mitsubishi.
Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, звоните по этим номерам: 012 538 29 77, 050 715 88 88.