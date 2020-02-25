Первый случай коронавируса в Украине
В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает издание "Гордон".
"Вчера я говорил, что у нас есть четыре подозрения на заражение коронавирусом. Сегодня это подозрение подтверждено у одного человека. Все образцы дополнительно передали в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения, но случай зарегистрирован в Украине. Мы начали работать с лицами, с которыми контактировал этот человек. Их немного", – сказал он.
Ляшко уточнил, что больной вернулся из Италии.