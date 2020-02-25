Выступивший на конференции председатель правления KOBİA Орхан Мамедов заявил, что вопрос с юридической помощью очень актуальный и интересует всех предпринимателей.

Сегодня при организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) состоялась конференция «Возможности выхода бизнеса к доступной и профессиональной юридической помощи».

«Когда нарушаются права предпринимателей, они пытаются решить этот вопрос в юридической плоскости и в большинстве случаев не могут добиться этого. Мы как Агентство по развитию малого и среднего бизнеса всегда придаем особое значение защите прав предпринимателей и поэтому намерены сотрудничать с Коллегией адвокатов», - сказал Орхан Мамедов.

Глава агентства также выдвинул конкретные предложение по сотрудничеству с Коллегией адвокатов.

«Считаю, что в домах малого и среднего бизнеса могут оказываться юридические услуги. Мы можем создать возможности по открытию в них адвокатских кабинетов. Другой вопрос заключается в юридическом просвещении предпринимателей. В этом плане считаю, что подписанный сегодня документ послужит развитию отношений между двумя структурами», - сказал он.

В своем выступлении председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров заявил, что подобные мероприятия играют большую роль в развитии отношений между предпринимателями и адвокатами.

«Как известно, за последние два года адвокатура в Азербайджане вступила в новый этап развития. В стране растет число адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций. Коллегия адвокатов тесно сотрудничает с обществом. Отрадно, что это мероприятия проходит в таком широком формате», - сказал Анар Багиров.

Анар Багиров заявил, что указ президента Азербайджана об углублении реформ в судебно-правовой системе является программной дорожной картой для улучшения бизнес-среды в стране.

«Коллегия адвокатов, в свою очередь, способствует решению вопросов, вытекающих из указа. Я хочу отметить, что Совет по медиации уже прошел государственную регистрацию. Начиная с этого месяца он начинает свою деятельность. Создание в Азербайджане Совета по медиации имеет большое значение для защиты интересов бизнеса. Потому что бизнесмены смогут решать свои конфликты и споры, не обращаясь в суд. Для этого надо обратиться к медиатору и медиатор должен примирить стороны. И если примирение не состоится, то тогда вопрос рассудит суд. С другой стороны, важным шагом для улучшения бизнес-среды стало создание Коммерческого суда», - сказал Анар Багиров.

Он сказал, что в рамках сотрудничества с KOBİA бизнесменам с невысокими материальными возможностями может быть оказана бесплатная юридическая помощь.

Затем было подписано соглашение о сотрудничестве.

Также был продемонстрирован видеоролик о деятельности KOBİA. Затем состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничеств и были выслушаны предложения.