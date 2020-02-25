Жириновский предложил казнить за фейки о коронавирусе

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, нужно временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса", - сказал Жириновский журналистам.

Нужны жесткие меры, "а их нет", - отметил он.

"В 1941-м, когда была опасность захвата Москвы, разрешили московской милиции паникеров расстреливать... Прекратилась паника. Человек сто расстреляли - и тишина... Без этого было не остановить панические настроения, так и сейчас с коронавирусом", - подчеркнул лидер ЛДПР.