Жириновский предложил казнить за фейки о коронавирусе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.
"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, нужно временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса", - сказал Жириновский журналистам.
Нужны жесткие меры, "а их нет", - отметил он.
"В 1941-м, когда была опасность захвата Москвы, разрешили московской милиции паникеров расстреливать... Прекратилась паника. Человек сто расстреляли - и тишина... Без этого было не остановить панические настроения, так и сейчас с коронавирусом", - подчеркнул лидер ЛДПР.