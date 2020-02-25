Россия экстрадирует мошенницу в Азербайджан

Прокуратурой области завершена экстрадиционная проверка в отношении 59-летней гражданки Азербайджана, скрывавшейся от правосудия в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет издание «Взгляд-инфо».

Согласно информации, женщина обвиняется в том, что в 2013 году в Азербайджане путем обмана, дав ложное обещание двум мужчинам об устройстве их родственников в высшие учебные учреждения, получила от последних денежные средства в размере 5 тысяч манатов и 8 тысяч манатов соответственно.

В ходе проверки установлено, что женщина гражданство РФ не приобретала. Ее действия являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству и соответствуют ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время органами ФСИН России организована ее передача компетентным органам Азербайджанской Республики для привлечения к уголовной ответственности.