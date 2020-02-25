В Гобустане семья отравилась крысиным ядом
В Гобустане произошло массовое отравление.
Как сообщает Report, жители города Гобустан - Эльнур Шихалиев (1983 г.р.), Гюльчичек Шихалиева (1986 г.р.), Магомед Шихалиев (2009 г.р.), Кёнуль Шихалиева (2006 г.р.) и жительница Баку Гюльмина Шихалиева (1956 г.р.) отравились крысиным ядом. Пострадавшие были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра №1.
По словам главы пресс-службы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Раваны Алиевой, скончалась пожилая женщина (бабушка).
"После отравления у нее произошли определенные изменения в составе крови, что вызвало кровоизлияние в мозг, из-за чего она умерла. Что касается других членов семьи, то одного из отравившихся детей сейчас оперируют", - отметила она.