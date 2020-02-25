Эрдоган повторил слова Ататюрка: «Солдаты, я приказываю вам умереть»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне, выступая на митинге своих сторонников в Анкаре, обвинил лидера оппозиционной Республиканской народной партии (СНР) Кемаля Кылычдароглу в том, что он плохо знает историю своей партии.

Как сообщает агентство Anadolu, глава Турции напомнил Кемалю Кылычдароглу слова Мустафы Кемаля Ататюрка, сказанные им солдатам в битве при Чанаккале: «Я приказываю вам умереть».

Отметим, что Кемаль Кылычдароглу неоднократно выступал с критикой действий властей Турции в Сирии.

Выступление вызвало большой резонанс в мире. Оно было показано по всем ведущим телеканалам.