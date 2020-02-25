Закрытое Акционерное Общество «Азербайджанские Авиалинии» для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ежедневно проводит дезинфекцию всех объектов гражданской авиации, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Видеоролик о мерах, предпринимаемых на борту воздушных судов:

- с летным составом проводятся тренинги по действию на воздушном судне при выявлении на борту пассажира с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- все самолеты авиакомпаний AZAL и Buta Airways оснащены универсальными профилактическими комплектами, защитными масками и дезинфицирующими средствами;

В частности, авиакомпаниями AZAL и Buta Airways предпринимаются следующие меры:

В международных аэропортах Азербайджана предпринимаются следующие меры:

- четыре раза в сутки проводится обеззараживание поверхностей в зонах регистрации, туалетов, помещений, предназначенных для пребывания пассажиров, а также одежды и обуви персонала аэропорта, занятого обслуживанием пассажиров и багажа;

- обеспечивается трехуровневая проверка всех прилетающих пассажиров специальными устройствами по измерению температуры тела;

- выделена карантинная площадка для воздушного судна, на котором выявлен пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию. Специальная техника, которая используется для обслуживания данного самолета полностью проходит необходимую процедуру обработки дезинфицирующими средствами.

- отведено специальное помещение в аэропорту для немедленной изоляции пассажиров, у которых обнаружена повышенная температура тела;

- с целью доставки лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию в специализированное медицинское учреждение, на территории бакинского аэропорта постоянно дежурят автомобили скорой медицинской помощи.

Видеоролик о мерах, предпринимаемых в аэропорту: