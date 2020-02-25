Разом отвечая на все необоснованные обвинения, пресс-служба АФФА подтвердила, что ветеран обратился в Ассоциацию за помощью и распространила документ, в котором указано, что АФФА перевела 6 тысяч манатов (такова стоимость операции) на счет Республиканского диагностического центра.

Операция прошла успешно, и 64-летний экс-футболист «Нефтчи» идет на поправку. Однако вокруг истории с лечением ветерана некоторыми СМИ была поднята искусственная шумиха. Дескать, Самедага Шихларов официально обратился в АФФА с просьбой оплатить операцию, в Ассоциации ответили положительно, а потом якобы не выполнили обещанное.

Сам Самедага Шихларов в беседе с Futbolpress.az также заявил, что чувствует себя хорошо и подчеркнул свое негативное отношение к нездоровому ажиотажу вокруг его имени.

«Очень хотел бы, чтобы этот вопрос остался между мною и АФФА, - говорит ветеран. - Не хотелось, чтобы общественность знала об этом. У меня нет никаких проблем с АФФА. За некоторое время до операции я обратился в Ассоциацию, попросил помощи. Я с самого начала говорил, что, если бы даже АФФА не помогла мне, никакой трагедии не случилось бы. Но деньги перечислены. Они были переведены уже после операции. Поэтому я взял в долг у близких, чтобы оплатить операцию. Теперь же я заберу деньги, перечисленные АФФА, чтобы расплатиться по долгам».