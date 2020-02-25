Ильхам Алиев в Геранбое фото; обновлено 16:07

Президент Ильхам Алиев ознакомился сегодня с деятельностью Геранбойского филиала ОАО «Азерхалча», сообщает АзерТАдж.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Центральной районной больницы Геранбоя.

Как сообщает АзерТАдж, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие больницы. 

Министр здравоохранения Октай Ширалиев проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе. 

Ильхам Алиев ознакомился с созданными в больнице условиями. Затем глава государства встретился с коллективом медицинского учреждения.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает визит в Геранбойский район.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Геранбой и возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти района Магеррам Гулиев проинформировал президента о работе, проделанной в последнее время в районе.

В рамках визита Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Гызылгаджилы - Геранбой - Горан - Рагимли - Веисли - Газанбулаг - Борсунлу. Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал президента о работах, проведенных в рамках реконструкции этой дороги.

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