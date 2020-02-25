Олимпиада в Токио может быть перенесена на конец 2020 года

Контракт на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио позволяет отложить соревнования до конца 2020 года. Об этом сообщила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото, комментарий которой приводит Reuters.

В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Игры-2020 могут пройти без зрителей в связи с распространением коронавируса.

«Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть интерпретировано как возможность отсрочки Олимпиады», - заявила Хасимото.

Ранее МОК заявлял о том, что подготовка к Олимпиаде идет по графику, отмена Игр на данный момент не рассматривается. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

К настоящему времени в Японии число зараженных новым коронавирусом уже приближается к тысяче человек. 12 человек скончались. Основная часть заразившихся (706) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа.