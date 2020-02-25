ООН надеется на прекращение огня в Идлибе

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен связывает с предстоящей 5 марта встречей президентов России и Турции надежду на прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявила официальный представитель эмиссара ООН Дженифер Фентон.

"Запланированная на четверг встреча президентов России и Турции представляет возможность для согласования прекращения огня и эффективного урегулирования конфликта, - сказала она. - Спецпосланник настоятельно призывает оба правительства предпринять все возможные усилия для дипломатического решения", передает ТАСС.

Фентон добавила, что эмиссар ООН "продолжает решительно заявлять о настоятельной необходимости немедленного прекращения огня и защите гражданских лиц". "Помимо этого нужны мероприятия для Идлиба, которые обеспечили бы определенную стабильность и помогли создать более благоприятные условия для политического процесса", - заключила она.

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации.