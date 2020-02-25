Турция за сутки уничтожила в Сирии шесть танков и пять самоходок

Турецкая армия за прошедшие сутки уничтожила в Сирии шесть танков, пять самоходных артиллерийских установок и два комплекса ПВО сирийской армии, сообщает агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на Минобороны Турции.

#Минобороны Турции: В ходе операции «Весенний щит» за сутки сбит самолет и #БПЛА , уничтожены 6 танков, 5 #САУ , 2 комплекса #ПВО , нейтрализованы 327 сторонников Башара Асада pic.twitter.com/jYOYw4uoeE

Кроме того, был сбит самолет и нейтрализованы 327 сирийских военных. По неофициальным данным, учебно-тренировочный L-39 ВВС Сирии был уничтожен ракетой, запущенной истребителем F-16.

Атаки были проведены в рамках операции «Весенний щит» в провинции Идлиб и некоторых районах соседних регионов, добавили в турецком военном ведомстве.