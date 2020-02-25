Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Иране выросло на 800 человек по сравнению с данными за вчерашний день, 11 человек скончались. Об этом со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны сообщает Reuters.

Исполняющий обязанности главы министерства Алиреза Раизи объявил о новых данных по государственному телевидению. Он рассказал, что подтвержденных случаев инфицирования насчитывается 2336, умерло всего 77 человек, выздоровели 435. Днем ранее было известно о 1501 инфицированном пациенте на территории страны.

Ранее сообщалось, что 23 депутата Исламской Республики оказались заражены коронавирусом нового типа. Политикам порекомендовали не проводить встреч с населением, чтобы избежать распространения инфекции. По числу смертей от вызванной вирусом пневмонии COVID-19 Иран находится на втором месте после Китая.

В общей сложности в мире пневмонией заболели более 92,1 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались, а более 48 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.