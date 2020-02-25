Согласно информации, китаянка стала старейшей жительницей Земли, которой удалось побороть инфекцию, хотя она попала в больницу в критическом состоянии.

Как сообщает New York Post, пожилая китаянка находилась в больнице с прошлого месяца вместе с 55-летней дочерью, которая также была инфицирована. Пациентка была в критическом состоянии, а температура поднималась до отметки в 40 градусов по Цельсию.

Курс противовирусных препаратов дал положительный эффект, и вскоре обе женщины пошли на поправку. Через некоторое время 98-летнюю пациентку выписали из больницы в нормальном состоянии. В то же время врачи отмечают, что пока невозможно определить, избавился ли организм больного от вируса полностью, поскольку даже после значительного улучшения клинического состояния тесты на коронавирус дают положительные результаты.