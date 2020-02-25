Азербайджанский вратарь, покинувший Казахстан из-за армянина, перешел в «Зиря»
Голкипер сборной Азербайджана по футболу Эмиль Балаев определился с новым клубом. По сообщению Football24.az, 26-летний вратарь перешел в азербайджанскую команду «Зиря».
Напомним, что в прошлом году Эмиль успешно играл за казахстанский «Тобол» и был признан лучшим голкипером местной Премьер-лиги. Однако после окончания сезона главным тренером в команду был назначен армянин Григорий Бабаян. Балаев не захотел работать под руководством армянского специалиста и стал подыскивать себе новый клуб. Не так давно он побывал в Норвегии, где вел переговоры с клубом «Боде Глимт». Однако переговоры завершились неудачно. И вот сегодня стало известно, что Эмиль Балаев стал игроком клуба «Зиря», занимающего 6-е место в азербайджанской Премьер-лиге.