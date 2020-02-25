«Безопасное правительственное облако» на Неделе кибербезопасности

Целью проведения мероприятия является информирование общественности о важности проекта «Правительственное облако» и реализуемых мерах безопасности. Открывший мероприятие вступительным словом заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде выступил с докладом на тему «Концепция правительственного облака и международная практика».

Замминистра отметил, что правительственное облако в международной практике является качественно новым этапом развития электронного правительства среди передовых технологий: «Правительственное облако – это технология облачных вычислений, которая создает предпосылку для надежной, гибкой, безопасной деятельности с оптимизированными затратами информационных систем государственных органов в соответствующей международным стандартам единой дата-инфраструктуре, обеспечивает использование облачных услуг и доступ к данным из любого места. В плане действий «Стратегической дорожной карты по развитию телекоммуникационных и информационных технологий в Азербайджанской Республике», утвержденной указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года, создание в стране правительственного облака и обеспечение его деятельности является одной из важных задач».

Эльмир Велизаде также подчеркнул, что разработана и утверждена концепция правительственного облака, раскрывающая суть правительственного облака и определяющая основы его построения: «Разработанная концепция служит обеспечению развития устойчивой, безопасной и эффективной инфраструктуры электронного правительства в стране, оперативному, бесперебойному доступу к информационным ресурсам государственных органов, оптимизации затрат, необходимых для создания и предоставления э-услуг, расширению э-услуг и удовлетворению растущего спроса на получение информации».