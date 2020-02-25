«Безопасное правительственное облако» на Неделе кибербезопасности
В рамках II Международной недели кибербезопасности при организации ООО AzInTelecom состоялось мероприятие на тему «Безопасное правительственное облако».
Целью проведения мероприятия является информирование общественности о важности проекта «Правительственное облако» и реализуемых мерах безопасности. Открывший мероприятие вступительным словом заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде выступил с докладом на тему «Концепция правительственного облака и международная практика».
Замминистра отметил, что правительственное облако в международной практике является качественно новым этапом развития электронного правительства среди передовых технологий: «Правительственное облако – это технология облачных вычислений, которая создает предпосылку для надежной, гибкой, безопасной деятельности с оптимизированными затратами информационных систем государственных органов в соответствующей международным стандартам единой дата-инфраструктуре, обеспечивает использование облачных услуг и доступ к данным из любого места. В плане действий «Стратегической дорожной карты по развитию телекоммуникационных и информационных технологий в Азербайджанской Республике», утвержденной указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года, создание в стране правительственного облака и обеспечение его деятельности является одной из важных задач».
Эльмир Велизаде также подчеркнул, что разработана и утверждена концепция правительственного облака, раскрывающая суть правительственного облака и определяющая основы его построения: «Разработанная концепция служит обеспечению развития устойчивой, безопасной и эффективной инфраструктуры электронного правительства в стране, оперативному, бесперебойному доступу к информационным ресурсам государственных органов, оптимизации затрат, необходимых для создания и предоставления э-услуг, расширению э-услуг и удовлетворению растущего спроса на получение информации».
Выступивший с презентацией на тему «Знакомство с облачными технологиями и правительственным облаком» руководитель коммерческого департамента AzInTelecom Руслан Алиев рассказал о деятельности компании в области международного голосового трафика, сертификации и услуг Azcloud. Он предоставил подробную информацию о видах облачных услуг, услуге резервирования, Trend MicroDeep Security, клиентском обслуживании, правительственных решениях Azcloud, тенденциях по ИТ-затратам, переходе от традиционной ИТ-инфраструктуры к облаку.
Руководитель проекта «Правительственное облако» Энвер Аббасов, выступив на тему «Правительственные решения Azcloud: текущий статус, план миграции и безопасность», предоставил информацию о работе, проделанной в рамках проекта, архитектуре правительственного облака. Говоря о шагах, которые предстоит предпринять государственным учреждениям для перехода в облако, он сообщил, что в 2021 году в стране будет построено первое здание G-Cloud, а также создан архивный центр.
Начальник управления критической инфраструктуры и интернет-безопасности Особой службы государственной охраны Турал Мамедов рассказал о мерах безопасности в государственных информационных ресурсах. Отметив рост числа случаев виртуальных краж и подделок с 2017 года, он проинформировал участников мероприятия о кибератаках, используемых методах, данных, представляющих интерес для хакеров, статистических показателях.
Также были продемонстрированы презентации о представляемых облачным провайдером Azcloud услугах резервирования данных, безопасных облачных услугах, предотвращении потерь хранимых данных и др.
Отметим, что Неделя кибербезопасности, уже второй год организуемая Министерством транспорта, связи и высоких технологий, проводится с целью повышения эффективности взаимодействия в этой области и уровня просвещения.