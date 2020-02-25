Согласно информации, дезинфекция произведена посредством препарата «BioCan A», которое обладает широким спектром действия против всех вирусных бактерий, в том числе плесени, дрожжей и грибков.

В крупнейшем в стране Центре семейного отдыха Megafun были осуществлены работы по дезинфекции от коронавируса.

Обеззараживанию были подвержены все развлекательные аппараты, аттракционы, входы/выходы помещений, лифты и эскалаторы, одним словом, все поверхности возможного контакта.

Для соответствующих работ с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм была привлечена компания, имеющая необходимую лицензию, а также многолетний опыт в данной сфере.

Отметим, что с целью обеспечения безопасного и комфортного отдыха Megafun ежедневно и регулярно проводит надлежащие противоэпидемические меры.

Незабываемые приятные эмоции, спокойный и комфортный отдых и море развлечений ждут вас в Megafun.

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